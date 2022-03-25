Последние из гигантских верблюдов и архаичных людей жили вместе в Монголии до 27 000 лет назад

CentralAsia (MNG) - Известно, что вид гигантского двугорбого верблюда Camelus Knoblochi жил в Центральной Азии около четверти миллиона лет. Новое исследование Frontiers in Earth Science показывает, что последнее убежище Camelus Knoblochi находилось в Монголии примерно 27 000 лет назад. В Монголии последний из видов сосуществовал с анатомически современными людьми и, возможно, с вымершими неандертальцами или денисовцами. Хотя основной причиной исчезновения Camelus Knoblochi , по-видимому, было изменение климата, и охота архаичных людей также могла сыграть свою роль.

«Здесь мы показываем, что вымерший верблюд, Camelus Knoblochi, существовал в Монголии до тех пор, пока климатические и экологические изменения не привели к его исчезновению около 27 000 лет назад», — сказал доктор Джон У. Олсен, почетный профессор Регентов в Школе антропологии Университета Аризона, Тусон, США.

Как это ни парадоксально, сегодня на юго-западе Монголии обитает одна из двух последних диких популяций находящегося под угрозой исчезновения дикого двугорбого верблюда Camelus ferus. Новые результаты предполагают, что Camelus Knoblochi сосуществовали с Camelus ferus в течение позднего плейстоцена в Монголии, так что конкуренция между видами могла быть третьей причиной исчезновения Camelus Knoblochi.

При росте около трех метров и весе более тонны Camelus Knoblochi мог бы затмить Camelus ferus. Точные таксономические отношения между этими двумя видами, другими вымершими Camelus и древним Paracamelus еще не установлены.

Олсен сказал: «Ископаемые останки Camelus Knoblochi из пещеры Цагаан-Агуи [в горах Гобийского Алтая на юго-западе Монголии], которая также содержит богатую, стратифицированную последовательность человеческого палеолитического культурного материала, позволяют предположить, что архаичные люди сосуществовали и взаимодействовали там с Camelus Knomblochi, и в других местах одновременно с диким двугорбым верблюдом».

В новом исследовании описываются пять костей ног и ступней Camelus Knoblochi, найденных в пещере Цагаан Агуй в 2021 году, и одна из Төгрөг Ширээт в сегодняшней пустыне Гоби на юге Монголии. Они были обнаружены вместе с костями волков, пещерных гиен, носорогов, лошадей, диких ослов, горных козлов, диких баранов и монгольских дзерен. Это сообщество указывает на то, что Camelus Knoblochi жили в горной и низинной степной среде, менее засушливых местах обитания, чем у его современных родственников.

Авторы приходят к выводу, что Camelus Knoblochi Knoblochi окончательно вымер, прежде всего потому, что он был менее устойчив к опустыниванию, чем современные верблюды, Camelus ferus, домашний двугорбый верблюд Camelus bactrianus и домашний аравийский верблюд Camelus dromedarius. В позднем плейстоцене большая часть окружающей среды Монголии стала более сухой и превратилась из степи в сухую степь и, наконец, в пустыню.

«По-видимому, Camelus Knoblochi был плохо приспособлен к пустынным биомам, в первую очередь потому, что такие ландшафты не могли содержать таких крупных животных, но, возможно, были и другие причины, связанные с наличием пресной воды и способностью верблюдов запасать воду в пределах тела, малоадаптированные механизмы терморегуляции и конкуренция со стороны других представителей фаунистического сообщества, занимающих ту же трофическую нишу», — пишут авторы.

Ближе к концу последний из видов, возможно, задержался, по крайней мере, сезонно, в более мягкой лесостепи — пастбищах с вкраплениями лесов — дальше на север в соседней Сибири. Но эта среда обитания, вероятно, тоже не была идеальной, что могло бы стать похоронным звоном для Camelus Knoblochi. Мир больше не увидит гигантских верблюдов.

Каковы были отношения между архаичными людьми и Camelus Knoblochi?

Автор корреспонденции д-р Арина М. Хаценович, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Российской академии наук в Новосибирске, Россия, сказала: «Пястная кость Camelus Knoblochi из пещеры Цагаан Агуй, датируемая между 59 000 и 44 000 лет назад, демонстрирует следы резни людьми и грызущими его гиенами. Это говорит о том, что Camelus Knoblochi был видом, на который люди позднего плейстоцена в Монголии могли охотиться или собирать мусор».

«У нас пока нет достаточных материальных свидетельств взаимодействия между людьми и Camelus ferus в позднем плейстоцене, но, вероятно, оно не отличалось от отношений человека с Camelus Knoblochi — в качестве добычи, а не цели для одомашнивания».

Первый автор, доктор Алексей Клементьев, палеобиолог Сибирского отделения Российской академии наук, сказал: «Мы пришли к выводу, что Camelus Knoblochi вымерли в Монголии и в Азии, в целом, к концу 3-й морской изотопной стадии (примерно 27 000 лет назад). назад) в результате климатических изменений, спровоцировавших деградацию степной экосистемы и усиливших процесс аридификации».

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