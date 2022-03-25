Звезды индийской вольной борьбы примут участие в чемпионате Азии в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Медалисты Олимпийских игр в Токио Баджранг Пуния и Рави Кумар Дахия закрепили за собой места в сборной Индии на чемпионате Азии по борьбе 2022 года после победы в своих весовых категориях на национальных отборочных соревнованиях, состоявшихся в четверг.

Континентальный чемпионат по борьбе пройдет в Улан-Баторе (Монголия) с 19 по 24 апреля.

В то время как Баджранг Пуния, соревнующийся в весовой категории 65 кг, победил Рохита со счетом 4: 2 в финале, Рави Дахия проиграл Аману Сехравату в весовой категории 57 кг. Другой олимпийский чемпион из Токио, Дипак Пуния, победил Винода со счетом 6:0 в финале категории 86 кг. Матч внезапно закончился после того, как Аман получил третье и последнее предупреждение в ходе напряженной борьбы.

Мужская сборная Индии по борьбе на чемпионате Азии по борьбе 2022 г в Улан-Баторе:

Мужчины, вольный стиль: Рави Кумар Дахия (57 кг), Мангал (61 кг), Баджранг Пуниа (65 кг), Навин (70 кг), Яш Тушир (74 кг), Гурав Балиян (79 кг), Дипак Пуниа (86 кг), Вики Чахар (92 кг), Сатьяварт Кадиан (97 кг), Анируд Гулиа (125 кг).

Греко-римская: Арджуна Халакурки (55 кг), Гьянендер (60 кг), Нирадж (63 кг), Сачин Сехрават (67 кг), Викас (72 кг), Саджан (77 кг), Харприт Сингх (82 кг), Сунил Кумар (87 кг), Рави ( 97кг), Прем (130кг).

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