Монголия планирует увеличить состав команды на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане Кортина

CentralAsia (MNG) - Монголия нацелилась на увеличение числа участников зимних Паралимпийских игр в Кортине в Милане в 2026 году после того, как три спортсмена соревновались в Пекине в 2022 году.

Пекин-2022 стал пятым участием Монголии в зимних Паралимпийских играх.

Страна отправила на Игры трех спортсменов, что на сегодняшний день является самой большой делегацией.

Один спортсмен представлял Монголию в Турине 2006 г., Сочи 2014 г. и Пхенчхане 2018 г., а двое участвовали в Ванкувере 2010 г.

Вице-президент Национального паралимпийского комитета Монголии Данзан Сурэнхорлоо заявил китайскому государственному информационному агентству Синьхуа, что надеется, что в будущем состав команды увеличится.

«Не всем спортсменам на Паралимпийских играх нужно выигрывать медали, — сказал Сурэнхорлоо.

«Для них важно финишировать в гонке, соревноваться или проявить себя.

«Мы уделяем большое внимание подготовке сноубордистов».

Сурэнхорлоо заявил, что в прошлом стоимость тренировок была проблемой, поскольку спортсмены в основном базировались в Европе, но чиновник надеется, что инфраструктура в Китае улучшит перспективы.

Батмөнхийн Ганболд и Цэгмидиин Дашдорж соревновались в соревнованиях по паралимпийским лыжным гонкам в Пекине в 2022 году.

Ганболд занял 12-е и 14-е места в соревнованиях на средние и длинные дистанции LW6, а Дашдорж занял 14-е место в соревнованиях на средней дистанции LW8.

Ни один из лыжников не прошел квалификацию в спринтерских соревнованиях.

Бямбадоржийн Цэрэнпунцаг представлял Монголию в соревнованиях по горнолыжному спорту среди мужчин, но не смог финишировать в соревнованиях по слалому стоя.

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