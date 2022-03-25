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Монголия повышает процентную ставку до 9 процентов, чтобы бороться с падением национальной валюты

CentralAsia (MNG) -  24 марта Центральный банк Монголии поднял ключевую процентную ставку страны на 2,5 процентных пункта до 9% в отчаянной попытке остановить падение национальной валюты на фоне российско-украинского кризиса.

Через четыре дня после того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, управляющий Банка Монголии (БМ) Б.Лхагвасурэн сообщил журналистам, что национальный кредитор может похвастаться резервами в размере 4,3 млрд долларов США на начало 2022 года, и что резервы были более чем достаточно, чтобы покрыть семь-восемь месяцев. Тем не менее, были случаи, когда клиентам банков запрещалось совершать платежи за границу на сумму более 4 миллионов тугриков (менее 1700 долларов США) и не позволяли получать более 1000 долларов США в день.

Клиенты были проинформированы их банками о том, что центральный банк установил лимиты на операции с иностранной валютой. Однако в БМ предположили, что банки-физические лица могли устанавливать собственные лимиты на сумму долларов, которую можно снять, с учетом их внутренних резервов.

Кризис на Украине приводит к кризису экономики Монголии. Инфляция колебалась около 13 процентов с января, а в феврале она превысила 14 процентов. С начала войны на Украине монгольский тугрик резко упал по отношению к доллару США с 2842 до 3100 долларов США.

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