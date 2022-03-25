Ежегодная научная конференция «Вода – источник развития» прошла в Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования Всемирного дня водных ресурсов Министерство природы, окружающей среды и туризма, Агентство водных ресурсов, Монгольский университет науки и технологии (MUST), Счет вызовов тысячелетия – Монголия, а также другие государственные и частные секторы и НПО -организовали XVI студенческую научную конференцию на тему «Вода – источник развития» 22 марта 2022 года в конференц-зале Центра исследований и инноваций Монгольского университета науки и технологий, сообщили в посольстве США.

Научная конференция направлена на поощрение участия студентов университетов в решении проблем, связанных с водой, на поддержку их исследовательской работы и поощрение их творческого мышления.

Посол США Клечески

Посол США Клечески поздравил организаторов и участников конференции и заявил, что «…Водное соглашение Монголии является одной из крупнейших инвестиций США в регион и увеличит водоснабжение Улан-Батора на 80 процентов. Наша уверенность в инвестициях еще больше укрепляется, когда вы видите ваши усилия в качестве экспертов, исследователей и восходящих профессионалов, приверженных устойчивому будущему воды в Монголии».

В 2022 году Всемирный день водных ресурсов отмечается под лозунгом «Подземные воды: сделать невидимое видимым» по решению ООН, и на конференцию было представлено более 20 исследовательских работ и докладов из шести университетов, таких как Монгольский университет науки и технологий, Национальный университет Монголии, Монгольский национальный университет медицинских наук, Монгольский национальный университет наук о жизни, Национальный технический университет и Монгольский Государственный университет.

Среди них были отобраны и обсуждены на конференции 10 научно-исследовательских работ, в том числе такие работы, как «Сделать невидимые подземные воды видимыми», «Мониторинговое обследование подземных вод», «Возможность повторного использования для орошения теплиц» и «Оценка риска для здоровья от загрязнения подземных вод нитратами».

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