Улан-Батор выключит свет в субботу

CentralAsia (MNG) - Мероприятие «Час Земли» впервые состоялось в Сиднее в 2007 году, когда около двух миллионов человек выключили свет.

«Час Земли» 2022 пройдет в субботу, 26 марта, когда миллионы людей в более чем 170 странах мира выключат свет на один час, чтобы показать, что они заботятся о будущем нашей планеты.

Жители Улан-Батора выключат свет в рамках акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли». Здания, окружающие центральные площади монгольской столицы Улан-Батора, будут затемнены в течение часа.

Монголия участвует в ежегодной кампании с 2010 года.

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