Бурятия будет отправлять туристов в Монголию тремя автобусами в день

CentralAsia (MNG) - МЧС России объявило, что с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Монголией. Ограничения также снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию. Это позволит путешествовать независимо от анализов и прививок. Монгольский КПП Алтанбулаг возобновит работу в тот же день.

В связи со снятием ограничения правительство Бурятии приняло решение перевозить пассажиров в Монголию тремя автобусами в день. Въезд в Улан-Батор из Улан-Удэ стоит 2000 рублей.

По данным Бурятского агентства по туризму, из-за сложной ситуации в Украине и экономических санкций количество туристов, посещающих соседнюю Монголию, резко возрастет.

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