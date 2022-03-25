Монголия воздержалась при голосовании в ООН по резолюции о гуманитарной ситуации в Украине

CentralAsia (MNG) - Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За документ проголосовали 140 делегаций, воздержались 38. Против проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР.

В тексте проекта говорится, что «ужасные гуманитарные последствия» происходящего в Украине достигают масштабов, которых международное сообщество не наблюдало в Европе десятилетиями. В резолюции содержится призыв к России о прекращении военной операции, который уже был озвучен в ООН 2 марта. Документ также выражает требование обеспечить безопасность гражданской и критической инфраструктуры.

Резолюцию поддержало 140 государство. Голосование состоялось по итогам экстренной сессии Генассамблеи, созванной Советом безопасности международной организации.

38 государств воздержались, в том числе Монголия.

Итоги голосования на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН. Нью-Йорк.

Воздержались Алжир, Ангола, Боливия, Бруней, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея-Биссау, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Не приняли участие в голосовании Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Коморы, Доминика, Гвинея, Марокко, Сомали, Туркменистан, Венесуэла.

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