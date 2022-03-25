США примут до 100 тыс. беженцев из Украины

CentralAsia (CA) - Власти США собираются сделать заявление по приему украинских беженцев на фоне продолжения спецоперации России на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, американская сторона готова допустить на свою территорию до 100 тыс. мигрантов.

Как ожидается, некоторых украинцев примут через программу для беженцев, в то время как остальные смогут приехать по семейным визам или по другой процедуре, к примеру через humanitarian parole — специальное разрешение, которое позволяет любому иностранцу попасть в США даже если у него нет прав на получение визы.

При этом пока неизвестно как именно будет проходить иммиграционная и транспортная логистика для украинских беженцев в США. Кроме того, официально Вашингтон все еще не подтвердил, что действительно готов принять около 100 тыс. мигрантов.

Ранее сообщалось, что более 3,5 млн беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации на территории страны.