Задачи войск России к окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, - Генштаб ВС Украины

CentralAsia (CA) - Задачи российских войск по выходу к административным границам Донецкой и Луганской областей, окружению города Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Российским войскам удалось частично преуспеть в Донецком оперативном округе в продолжении временного обслуживания сухопутного коридора между Ростовской областью и ТОТ Автономной Республики Крым.

Российские войска продолжают пополнять потери за счет подготовки и передислокации резервных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, утверждает генштаб.

Российские войска не проводили наступательных операций в Волынском направлении.

В Полесском направлении противник не проводил наступательных операций определенной группировкой, продолжал наносить артиллерийские и авиационные удары, а также пытался восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова.

В северном направлении российские войска пытаются сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий с помощью отдельных подразделений. Он предпринимает безуспешные попытки заблокировать Чернигов. В Броварском направлении он перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

Вероятно, российские войска попытаются возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы блокировать столицу Украины, город Киев, с востока.

В Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Он наносит удары по гражданской инфраструктуре. Пытаясь возобновить наступательные действия в районе города Изюм, она несет потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений российских войск, действующих в этом районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерей более 50% личного состава, утверждает генштаб.

В Донецком направлении российские войска удерживают занятые рубежи. Основные усилия, направленные на захват городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, безуспешны.

До пяти БТГ перешли к обороне на Запорожском направлении.

В районе Южного Буга российские войска силами группировки занимают установленные рубежи обороны, пытаясь принять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению учетных данных.

«В Азовской оперативной зоне, по уточненной информации, во время нападения на порт Бердянск был уничтожен большой десантный корабль «Саратов». Большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» были повреждены», - пишет Генштаб.