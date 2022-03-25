Задачи войск России к окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 9:36, 25 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Задачи российских войск по выходу к административным границам Донецкой и Луганской областей, окружению города Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Российским войскам удалось частично преуспеть в Донецком оперативном округе в продолжении временного обслуживания сухопутного коридора между Ростовской областью и ТОТ Автономной Республики Крым.
Российские войска продолжают пополнять потери за счет подготовки и передислокации резервных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, утверждает генштаб.
Российские войска не проводили наступательных операций в Волынском направлении.
В Полесском направлении противник не проводил наступательных операций определенной группировкой, продолжал наносить артиллерийские и авиационные удары, а также пытался восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова.
В северном направлении российские войска пытаются сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий с помощью отдельных подразделений. Он предпринимает безуспешные попытки заблокировать Чернигов. В Броварском направлении он перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.
Вероятно, российские войска попытаются возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы блокировать столицу Украины, город Киев, с востока.
В Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Он наносит удары по гражданской инфраструктуре. Пытаясь возобновить наступательные действия в районе города Изюм, она несет потери.
Отмечается вывод отдельных подразделений российских войск, действующих в этом районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерей более 50% личного состава, утверждает генштаб.
В Донецком направлении российские войска удерживают занятые рубежи. Основные усилия, направленные на захват городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, безуспешны.
До пяти БТГ перешли к обороне на Запорожском направлении.
В районе Южного Буга российские войска силами группировки занимают установленные рубежи обороны, пытаясь принять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению учетных данных.
«В Азовской оперативной зоне, по уточненной информации, во время нападения на порт Бердянск был уничтожен большой десантный корабль «Саратов». Большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» были повреждены», - пишет Генштаб.