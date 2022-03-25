экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генассамблея ООН потребовала остановить войну в Украине

CentralAsia (CA) -  Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране.

Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер, передает Reuters.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.

Резолюция содержит требование немедленного прекращения враждебных действий России по отношению к Украине, в частности, атак против гражданского населения. В документе говорится о необходимости защиты мирных граждан, медицинского персонала, сотрудников гуманитарных организаций, а также журналистов.

Текст содержит резкую критику в адрес России за создание "ужасающей" гуманитарной ситуации после начала военного вторжения в Украину месяц назад.

В схожей резолюции, которую Генассамблея одобрила в начале марта, также содержалось требование к России прекратить применение силы в Украине. Тогда документ поддержала 141 страна, а против высказались те же государства, что и 24 марта.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в неизбирательных атаках против гражданского населения и ударах по таким объектам как больницы и убежища. Москва это отрицает.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Polygon (MATIC): Каково комплексное решение для расширения Ethereum?
  • Пяти дней подряд в Монголии не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19
  • Путин обсудил ход военной операции на Совбезе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com