Генассамблея ООН снова приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Страны ЦА воздержались при голосовании

CentralAsia (KZ) - Генеральная ассамблея ООН 24 марта приняла резолюцию против вторжения России в Украину.
«За» проголосовали 140 стран, «против», как и в прошлый раз, проголосовали Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.
38 государств воздержались, включая: Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Пакистан, Вьетнам, Южная Африка, Центрально-Африканская Республика.
Не голосовали 11 стран, в том числе: Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла, Доминикана, Марокко.
Генассамблея требует от России немедленно прекратить военные действия, и постулирует, что ее действия привели к гуманитарной катастрофе, которой «международное сообщество не видело в Европе десятки лет».
Резолюции Генассамблеи не обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН. В Совбезе Россия имеет право вето и блокирует неудобные ей резолюции.