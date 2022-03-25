Генассамблея ООН снова приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Страны ЦА воздержались при голосовании

CentralAsia (KZ) - Генеральная ассамблея ООН 24 марта приняла резолюцию против вторжения России в Украину.

«За» проголосовали 140 стран, «против», как и в прошлый раз, проголосовали Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.

38 государств воздержались, включая: Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Пакистан, Вьетнам, Южная Африка, Центрально-Африканская Республика.

Не голосовали 11 стран, в том числе: Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла, Доминикана, Марокко.

Итоги голосования на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН. Нью-Йорк.

Генассамблея требует от России немедленно прекратить военные действия, и постулирует, что ее действия привели к гуманитарной катастрофе, которой «международное сообщество не видело в Европе десятки лет».

Резолюции Генассамблеи не обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН. В Совбезе Россия имеет право вето и блокирует неудобные ей резолюции.

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