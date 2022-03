ISW: Российские войска продолжают медленно, но неуклонно продвигаться в Мариуполе (карты военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Российские войска продолжают медленно, но неуклонно продвигаться в Мариуполе, войдя в центр города 24 марта, но провели несколько наступательных операций в других частях страны, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 24 марта, 6:30 вечера по восточному времени.

Украинские контратаки к северо-западу от Киева в последние несколько дней продолжают ослаблять давление на город, и российские войска продолжают идти вглубь. Украинские войска отразили ограниченные атаки российских войск к северо-востоку от города и вокруг Харькова.

Ключевые выводы

Российские войска вошли в центр Мариуполя 24 марта и продолжали занимать позиции по всему городу. Местные украинские власти покинули город, чтобы лучше координировать региональные операции в условиях ухудшения ситуации в самом Мариуполе.

Украинские силы провели успешную атаку на российские корабли, пришвартованные в оккупированном порту Бердянск, вероятно, потопив десантное судно и повредив или потопив другое. Продемонстрированная Украиной способность нанести серьезный ущерб Бердянску может помешать российским силам возобновить попытки усилить операции в Мариуполе и вокруг Херсона морским путем.

Украинские войска не отвоевали ни одной территории в ходе продолжающихся контратак к северо-западу от Киева, но вынудили российские войска перейти к обороне.

Украинские войска отразили возобновившиеся попытки России продвинуться к Броварам с северо-востока и завершить окружение Чернигова.

Российские войска продолжают обстреливать Харьков и нанесли удар по пункту доставки гуманитарной помощи, убив шестерых и ранив 15 человек.

За последние 24 часа российские войска добились нескольких незначительных успехов в Донецкой и Луганской областях.

Украинское правительство и военные впервые прямо заявили 24 марта, что Кремль считает, что его вторжение в Украину вступило во вторую, «затяжную» фазу. Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия стремится превратить войну в частично «затяжную фазу» из-за высоких потерь в личном составе и технике и отсутствия значительного прогресса в любом направлении. Подоляк заявил, что Кремль меняет свою тактику и переходит к обороне, чтобы снизить потери России «до приемлемого (с точки зрения пропаганды) уровня». Украинский Генеральный штаб аналогичным образом заявил, что российское военное руководство «начинает понимать, что имеющихся сил и средств недостаточно для поддержания временно оккупированных территорий Украины и проводят оборонительные операции». 19 марта ISW оценил, что украинские войска потерпели поражение в начальной российской кампании войны и что российские войска, скорее всего, перейдут на защиту.

Украинский Генеральный штаб заявил 24 марта, что Кремль уделяет приоритетное внимание восстановлению боевых возможностей подразделений ВДВ (воздушно-десантных войск).

Генеральный штаб сообщил, что российские командиры все чаще используют офицеров запаса, призывников и устаревшую бронетехнику для восполнения потерь.

В настоящее время российские войска участвуют в четырех основных операциях:

основное усилие — Киев (состоит из трех вспомогательных вспомогательных усилий);

поддерживающее усилие 1—Харьков;

поддержка усилий 1а — Луганская и Донецкая области;

поддерживающее усилие 2 — Мариуполь; и

поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на север и запад.

основные усилия — Киевское направление: российские операции на киевском направлении направлены на окружение города с северо-запада, запада и востока.

За последние 24 часа украинские войска не проводили никаких новых контратак или не захватывали дополнительную территорию к северо-западу от Киева. Гражданская администрация Киевской области сообщила в 6:00 утра по местному времени 24 марта, что боевые действия продолжаются вдоль Житомирского шоссе, в Ирпене и в Гостомеле — преимущественно на самых южных направлениях продвижения российских войск, пытающихся окружить Киев с запада.

Киевские власти дополнительно сообщили, что российские войска в Буче и Немишевской (к северо-западу от продолжающихся боевых действий в Ирпене) за последние 24 часа построили новые линии траншей, вероятно, для защиты от будущих украинских контратак. Российские войска продолжали обстреливать гражданские районы, находящиеся под контролем Украины, пишет институт.

Украинские войска отразили российскую атаку в направлении Броварова 24 марта.

Российские войска обстреливали северо-восточные окраины Киева в течение 23-24 марта.

Гражданская администрация Киевской области сообщила в 6:00 утра по местному времени 24 марта, что российские войска присутствовали в Барышевском, Великодымерском, Калитянском и Калиновском районах — все районы, которые ISW ранее оценивал как российские достижения.

Как пишет институт, 24 марта российские войска продолжили спорадические и безуспешные атаки с целью окружения Чернигова. Черниговский городской совет сообщил, что Чернигову «грозит разрушение» в результате сильного российского обстрела 24 марта, но российские войска не проводили никаких наземных наступлений против Чернигова. Генеральный штаб Украины сообщил в полночь по местному времени 23 марта, что российские войска усиливают воздушную разведку над Черниговом для проведения оценки боевых повреждений и определения украинских позиций.

Российские войска, вероятно, проводят постоянные тактические атаки на окраинах города.

Местные украинские СМИ подтвердили сообщение Генерального штаба Украины о том, что российские войска 24 марта провели неудачное наступление на Славутич, в 30 км к западу от Чернигова, в рамках продолжающихся усилий по продвижению к северо-востоку от Киева.

Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска, в первую очередь подразделения 1-й гвардейской танковой армии, за последние 24 часа не вели никаких наступательных операций против Сум, но продолжали обстреливать город.

Украинские войска отразили российские атаки на Изюм, к юго-востоку от Харькова, и, возможно, 24 марта провели локальные контратаки. Украинский Генеральный штаб сообщил в полдень по местному времени 24 марта, что российские атаки на Изюм провалились, и российские войска отступили в «южную часть города», хотя ISW не может независимо подтвердить, сдали ли российские войска позиции.

Заместитель мэра Изюма заявил 24 марта, что гуманитарная ситуация в городе оставляет желать лучшего из-за российских атак на ключевые объекты инфраструктуры, но украинские силы сохраняют контроль над центром города.

Российские войска продолжали обстреливать город Харьков, не проводя никаких наземных атак в течение последних 24 часов.

За последние 24 часа российские войска добились нескольких незначительных успехов в Донецкой и Луганской областях.

Российские войска продолжили свое стремительное территориальное продвижение в Мариуполе, войдя 24 марта в некоторые районы центра города. Украинские войска подтвердили, что российские войска захватили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в центре Мариуполя 24 марта.

Глава Военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко заявил 23 марта, что мэр Мариуполя Вадим Бойчеренко переехал в неустановленный город за пределами Мариуполя, потому что мэр не мог поддерживать постоянную связь с региональными властями из-за плохого сигнала в городе. Кириленко добавил, что российские войска намеренно нацелены на критическую инфраструктуру города, уничтожая тепло, воду и электричество, вынуждая городские власти «покинуть город, чтобы иметь возможность работать над спасением людей».

Российские войска не проводили никаких наступательных операций в направлении Николаева за последние 24 часа, хотя официальные лица Николаевской области сообщили, что локальные боевые действия продолжались на границе Николаевской и Херсонской областей.