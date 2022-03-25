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В Монголии ведутся работы по закупке 50,8 тыс. тонн пшеницы у местных фермеров

CentralAsia (MNG) -  Согласно решению правительства Монголии, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности организует закупку продовольственной пшеницы, не находящейся в обороте на руках у фермеров, с целью увеличения финансовых возможностей фермеров и создания условий для эффективного весенний посев.

В связи с этим планируется по графику закупить оставшиеся нереализованными 50,8 тыс. тонн прошлогодней пшеницы, соответствующей стандартам.

Согласно графику ведется подготовка к уборке продовольственной пшеницы, соответствующей нормативным требованиям, через филиалы Фонда поддержки сельского хозяйства Угтаал, Хөтөл, Хархорин, Сэлэнгэ, Булган и Дархан.

Решением министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности управлениям продовольствия и сельского хозяйства аймаков поручено в короткие сроки организовать сбор продовольственной пшеницы.

В результате фермеры смогут вовремя начать посевную кампанию этого года, поскольку они смогут продать 100 процентов своей пшеницы и собрать средства.

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