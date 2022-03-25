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Война в Украине может привести к продовольственным бунтам в бедных странах, - глава ВТО

CentralAsia (CA) -  Резкий рост мировых цен на продовольствие в результате войны в Украине может спровоцировать массовые беспорядки среди голодающих в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian.

«Я думаю, нам следует очень беспокоиться. Влияние на цены на продовольствие и голод в этом и следующем годах может быть значительным. Продовольствие и энергия — две самые большие статьи в потребительской корзине бедных людей во всем мире», - сказала Оконджо-Ивеала.

Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах, сказала она.

Также она выразила обеспокоенность тем, что из-за конфликта в Украине будет сорван посевной сезон, и что поставки удобрений также будут ограничены.

Украина обычно поставляет половину пшеницы Всемирной продовольственной программе, агентству ООН, которое обеспечивает чрезвычайные поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта или переживающие стихийные бедствия, такие как голод.

«Если мы не подумаем о том, как смягчить последствия войны, это станет еще одной катастрофой не только в этом, но и в следующем году», - сказала она.

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