В Ташкенте на заседании Совета РАТС ШОС обсудят вопросы противодействия терроризму

CentralAsia (UZ) - Утром 25 марта в городе Ташкенте начало работу очередное заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает ИА «Дунё».

Мероприятие началось с церемонии официального вступления в должность директора исполкома РАТС ШОС представителя Узбекистана Руслана Мирзаева.

На заседании председательствует индийская сторона. В его работе принимают участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В ходе заседания сторонами планируется рассмотреть состояние региональной безопасности, обсудить текущую ситуацию в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС, обменяться мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС, определить совместные меры по реагированию на современные вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций.

36-е заседание Совета РАТС ШОС состоялось 18 марта 2021 года в городе Ташкенте.