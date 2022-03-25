Более 2 тысяч граждан Таджикистана, выехавших из Украины в соседние страны, ждут вывозной рейс на родину

CentralAsia (TJ) - Число покинувших Украину граждан Таджикистана превысило две тысячи человек. В посольстве Таджикистана в Киеве сообщили, что 2033 таджикистанца были эвакуированы в Польшу, 210 - в Молдову и 43 – в Словакию.

Покинувшие Украины таджикистанцы сейчас находятся во временных лагерях в Польше и Германии. Посольство Таджикистана в Германии ранее сообщило, что в европейских странах могут остаться только те иностранные граждане, которые имели право на постоянное проживание и работу в Украине и были вынуждены покинуть страну после российского вторжения. Им предоставляется возможность работы и проживания в европейских странах на год. Тем, кто временно находился в Украине или чьи документы оказались просроченными, будет дан срок для возвращения домой.

В посольстве Таджикистана в Германии сообщили, что совместно с местными властями организуют вывоз соотечественников на родину.

Большинство граждан Таджикистана, которые имели право на постоянное проживание и работу в Украине и были вынуждены покинуть страну после российского вторжения, решили остаться в Европе.

11-12 марта чартерными рейсами авиакомпания Enter Air на родину вернулись более 300 граждан Таджикистана, которые из-за вторжения России покинули Украину и перебрались на польскую территорию. Власти Таджикистана сообщили, что из Варшавы в Душанбе вылетели только граждане, которые изъявили желание вернуться на родину.

Месяц назад, 24 марта, Россия вторглась в Украину. Мариуполь, Харьков, Николаев и другие города сильно разрушены, более 3,5 млн. украинцев покинули свои дома, спасаясь от обстрелов. По данным ООН, погибли более тысячи мирных жителей. Переговоры украинской и российской делегаций пока ни к чему не привели.

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