Минобороны России: Есть схема взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Об этом пишет министерство в сообщении от 24 марта.

Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами, пишет министерство.

«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее $2,4 млрд. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», - пишет Минобороны РФ.

Именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине, утверждает Минобороны России.

В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов.

Объем финансирования за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка $32 млн. В тексте документа сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.

Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тыс. биопроб.

Так, в соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки.

Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики, пишет Минобороны РФ.

«Все это создает риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.

Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде», - говорится в сообщении.