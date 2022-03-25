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Из Казахстана предлагают запретить вывоз лекарств
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения Казахстана планирует запретить вывоз из страны лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства.

Как пишет Orda.kz, документ разместили на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 6 апреля.

Исключение составляют:

  • товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;

  • медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;

  • товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;

  • товары, ввезённые и приобретённые для личного пользования в рамках розничной реализации;

  • лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС;

  • образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

  • образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;

  • радиофармацевтические препараты, изготовленных непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

  • образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;

  • лекарства передовой терапии, произведённые для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;

  • лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;

  • лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

  • лекарства и медизделия, произведённые товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введён запрет.

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