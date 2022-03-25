Из Казахстана предлагают запретить вывоз лекарств

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CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана планирует запретить вывоз из страны лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства.

Как пишет Orda.kz, документ разместили на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 6 апреля.

Исключение составляют:

товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;

медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;

товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;

товары, ввезённые и приобретённые для личного пользования в рамках розничной реализации;

лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС;

образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;

радиофармацевтические препараты, изготовленных непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;

лекарства передовой терапии, произведённые для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;

лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;

лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

лекарства и медизделия, произведённые товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введён запрет.



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