В Ташкент доставлен третий Airbus A321LR (фото)

CentralAsia (UZ) - Сегодня утром 25 марта Ташкентский международный аэропорт принял третий по счету национальный Airbus A321neo LR авиакомпании Uzbekistan Airways. По традиции самолет торжественно встретили водной аркой.

Как сообщили в Национальной авиакомпании, новый самолёт A321LR совершил прямой перелёт длительностью 5 часов 30 минут из Гамбурга (Германия), где находится один из сборочных производств Airbus. Его пилотировал экипаж Uzbekistan Airways – Дилявер Карабаш и Шохрух Рахимов.

Самолет рассчитан на 188 пассажиров (16 мест в бизнес-классе, 172 – в эконом-классе). Воздушное судно планируется эксплуатировать на региональных и дальнемагистральных маршрутах. До конца года авиакомпания UzAirways получит еще два самолета данной модели.

Airbus A321neo LR – это более модернизированная версия пассажирского авиалайнера Airbus A321 с двигателями нового поколения и более крупными шарклетами. Помимо этого, самолет обладает увеличенной дальностью полета.