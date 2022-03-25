«Нагорье Монгольского Алтая» будет включено в Список всемирного наследия

Алтай Таван Богд

CentralAsia (MNG) - Обсуждено празднование 60-летия вступления Монголии в ЮНЕСКО

Сегодня, 25 марта, в Министерстве иностранных дел состоялось очередное заседание Национального комитета всемирного наследия, отвечающего за обеспечение выполнения на национальном уровне Конвенции ЮНЕСКО о всемирном наследии 1972 года.

В своем вступительном слове заместитель министра иностранных дел и председатель Национального комитета всемирного наследия Б. Мөнхжин подчеркнул, что с тех пор, как Монголия присоединилась к Конвенции о всемирном наследии в 1990 г., пять объектов наследия были включены в Список всемирного наследия, а 12 включены в предварительный список и предоставили подробную информацию об объектах, которые страна намерена рассмотреть для номинации.

Что касается номинации «Нагорье Монгольского Алтая», которая в настоящее время находится в предварительном списке, на совещании обсуждался план технической оценки, который должен быть выполнен в Монголии ИКОМОС и МСОП.

Участники также обсудили вопросы сохранения ландшафтов Даурии, являющейся трансграничным объектом природного наследия, озера Байкал и празднования 60-летия вступления Монголии в ЮНЕСКО и 50-летия Конвенции о всемирном наследии.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. с целью охраны, популяризации и сохранения природного и культурного наследия, и к Конвенции присоединились 194 страны.

Нагорье Монгольского Алтая составляют большую и центральную часть Алтайского хребта, расположенного на стыке Средней Азии и Сибири. Монгольский Алтай имеет множество вершин, находящихся на высоте около 4000 метров над уровнем моря (н.у.м.) и даже превышающих ее, и простирается примерно на 900 километров от северо-западной части страны на юг, через территории Баян-Улгийского и Ховдского уездов. Более 20 вершин покрыты вечным снегом Монгольского Алтая. К ним относятся Алтай Таван Богд, самая высокая вершина Монголии на высоте 4374 м над уровнем моря, Мөнх Хайрхан (4 204 м над уровнем моря), Сутай Хайрхан (4 226 м над уровнем моря) и Цамбагарав Хайрхан (4 195 м над уровнем моря). К юго-востоку Монголо-Алтайский хребет сужается и переходит в Гови-Алтайский хребет. В китайской и казахстанской частях Алтая склоны горного и субальпийского поясов покрыты лесами, тогда как на Монгольском Алтае климат гораздо более сухой. Высокие хребты Алтая спускаются к большим котловинам и сухим степям, простирающимся на восток через обширные территории, где в древности господствовали великие внутренние моря.

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