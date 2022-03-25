Джо Байден поздравил Сердара Бердымухамедова с Новрузом, но не с избранием на пост президента Туркменистана

CentralAsia (TM) - Посольство США в Ашхабаде опубликовало на своей странице в Facebook письмо президента США Джозефа Байдена, в котором он пожелал президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову «радостного Новруза».

«Уважаемый господин Президент!

Ввиду того, что Вы стали третьим Президентом Туркменистана, я желаю Вам, Вашей семье и народу страны радостного и процветающего Новруза. В этот день мира и обновления многие люди в Соединенных Штатах и на планете присоединяются к Вам, чтобы отметить этот замечательный праздник», – говорится в письме.

Ранее Госдеп США отказался признать прошедшие в Туркменистане выборы президента легитимными, согласившись с выводами ОБСЕ и заявив, что туркменское правительство не смогло обеспечить свободные, честные и конкурентные выборы.