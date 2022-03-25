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Из зоны боевых действий в Украине вывезены более 6 тысяч граждан Узбекистана – МИД

CentralAsia (UZ) -  Из Украины через польский аэропорт в Катовице 23 марта возвращены 146 граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РУз Юсуф Кабулжанов.

Среди эвакуированных – 42 женщины, 12 детей и 2 младенца.

Всего с 28 февраля по 24 марта текущего года состоялось 27 авиарейсов, из зоны боевых действий вывезены 6030 узбекистанцев.

Посольство Узбекистана в Украине, временно базирующееся во Львове, совместно с посольством в Польше находятся в постоянном контакте с соотечественниками и координирует работу по их эвакуации, говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что узбекским дипломатам удалось вывезти из Украины около 6000 сограждан. На 17 марта в стране оставалось около 300 граждан Узбекистана, вывезти которых было затруднительно из-за вопросов безопасности. Глава МИДа тогда сравнил сложность эвакуации из Украины с вывозом узбекистанцев из Сирии.

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