экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская авиация уничтожила 24 единицы боевой техники ВСУ, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Группой «Ночных охотников» вертолетов Ка-52 и Ми-28Н ночью уничтожены 24 единицы боевой техники, в том числе 8 танков. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины. Среди них 2 командных пункта, 3 установки реактивных систем залпового огня, 2 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, а также 3 артиллерийских орудия Д-30, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 26 районов сосредоточения боевой техники», - проинформировал он.

По данным Минобороны РФ, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок 4 украинских беспилотных летательных аппарата.

По словам Конашенкова, всего с начала военных действий уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 тыс. 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • НАТО перебросит на восточный фланг 40 тыс. военнослужащих
  • Путин обсудил ход военной «операции» в Украине с Совбезом и Шойгу
  • В этом году для туристов будет организовано 36 культурных мероприятий в Улан-Баторе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com