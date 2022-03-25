Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент-Алматы

- Узбекистан, новости компаний
- 14:35, 25 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Согласно договорённости АО «Узбекистон темир йуллари» и «НК «Казакстан темiр жолы», со 2 мая три раза в неделю начнет курсировать регулярный скорый поезд №1/2 по направлению Алматы-2-Ташкент-Алматы-2 («Тальго-Тульпар»). Об этом сообщает пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».
С железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала «Алматы-2» в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам.
Ранее сообщалось, что спустя два года в Казахстан был организован первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.
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