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Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент-Алматы

CentralAsia (UZ) -  Согласно договорённости АО «Узбекистон темир йуллари» и «НК «Казакстан темiр жолы», со 2 мая три раза в неделю начнет курсировать регулярный скорый поезд №1/2 по направлению Алматы-2-Ташкент-Алматы-2 («Тальго-Тульпар»). Об этом сообщает пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

С железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала «Алматы-2» в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам.

Ранее сообщалось, что спустя два года в Казахстан был организован первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.

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