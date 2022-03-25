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Войска РФ пытаются наступать под Киевом, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Сиверском направлении продолжаются военные действия. Группировка украинских войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение российской армии в направлении Киева. Об этом говорится в новой сводке Генштаб ВС Украины на 25 марта.

По данным штаба, военные действия продолжаются на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

«Группировка объединенных сил Украины ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва российских войск. Так, за предыдущие сутки украинские войска отбили 9 атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Войска РФ потеряли более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны Украины сбиты 2 самолета и 2 БПЛА российских войск», - сообщает Генштаб.

Украинская авиация по данным Генштаба за сутки поразила 6 воздушных целей войск РФ: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

По информации Генштаба ВС Украины:

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления войск РФ.

На Юге продолжаются военные действия в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

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