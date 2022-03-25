экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает
фото: РИА Новости
фото: РИА Новости

CentralAsia (CA) -  В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, пишет РИА Новости.

Его смерть подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

По данным телеграм-канала Mash, политик скончался 25 марта в 10:45 по московскому времени. Предыдущие сутки он находился в коме.

При этом, ТАСС опровергает смерть Жириновского, ссылаясь на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как позже написали РИА Новости, губернатор Дегтярев в своем telegram-канале подтвердил, что Жириновский жив.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь.

Как пишет РБК, сенатор Александр Пронюшкин, сообщивший о смерти лидера ЛДПР, вскоре после публикации сообщения в своем Telegram-канале удалил пост и опроверг информацию.

«Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», - говорится в новом сообщении.

В свою очередь, Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия.

В 2013 году в список персон нон грата Кыргызстана попал Владимир Жириновский, который заявил, что кыргызы в качестве благодарности за списание внешних долгов должны подарить России озеро Иссык-Куль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «Нагорье Монгольского Алтая» будет включено в Список всемирного наследия
  • МИД Монголии направил ноту в посольство России
  • Монголия повышает процентную ставку до 9 процентов, чтобы бороться с падением национальной валюты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com