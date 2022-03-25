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Российские войска ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», - сказал генерал-майор.

Военное ведомство также сообщило, что группировка войск российских вооруженных сил за ночь продвинулась еще на 4 км и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

«В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил», - сказал он.

Семейство «Калибр» объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные с проникающей боевой частью фугасного действия; предназначенные для ударов по наземным целям с фугасными боеголовками; ракето-торпеды, цель которых — подводные лодки противника; крылатые ракеты воздушного базирования «Калибр-А».

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