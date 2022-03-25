Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии
- Азия и мир, политика
- 15:55, 25 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 16 100 человек;
танки - 561;
боевые бронированные машины - 1 625;
артиллерийские системы - 291;
РСЗО - 90;
средства ПВО - 49;
самолеты - 115;
вертолеты - 125;
автомобильная техника - 1 089;
корабли/катера - 5;
цистерны с ГСМ - 72;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;
специальная техника - 18.
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