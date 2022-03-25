экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 16 100 человек;

танки - 561;

боевые бронированные машины - 1 625;

артиллерийские системы - 291;

РСЗО - 90;

средства ПВО - 49;

самолеты - 115;

вертолеты - 125;

автомобильная техника - 1 089;

корабли/катера - 5;

цистерны с ГСМ - 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;

специальная техника - 18.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Узбекистана принял главу ЕБРР
  • В Казахстане снижается курс доллара
  • Войска РФ пытаются наступать под Киевом, - Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com