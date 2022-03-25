Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 16 100 человек;

танки - 561;

боевые бронированные машины - 1 625;

артиллерийские системы - 291;

РСЗО - 90;

средства ПВО - 49;

самолеты - 115;

вертолеты - 125;

автомобильная техника - 1 089;

корабли/катера - 5;

цистерны с ГСМ - 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;

специальная техника - 18.