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Япония передала Узбекистану более 200 000 доз вакцин AstraZeneca

CentralAsia (UZ) -  25 марта правительство Японии безвозмездно передало Узбекистану более 200 000 доз вакцины AstraZeneca. Поставка была осуществлена в сотрудничестве с ЮНИСЕФ через механизм COVAX. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

На данный момент Япония предоставила поддержку в общей сложности на более чем 10 миллионов долларов США для борьбы с COVID-19 в Узбекистане.

Предоставление от правительства Японии осуществляется в рамках глобального механизма поставки и распределения вакцин.

«Эти вакцины будут иметь большое значение для смягчения текущего дефицита предложения и, что важно, для защиты от новых вариантов и распространения вакцинации среди целевых групп», – отмечается в сообщении.

С этой поставкой общее количество вакцин от COVID-19, полученных Узбекистаном, достигло 61 млн доз. Помимо этого, ЮНИСЕФ закупил и доставил вспомогательные средства для безопасной вакцинации, такие как шприцы, безопасные контейнеры и средства индивидуальной защиты.

В рамках механизма COVAX, ЮНИСЕФ запланировал поставить еще 24,6 миллиона доз вакцин против COVID-19 к середине 2022 года.

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