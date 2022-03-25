Украину покинули более 3,7 млн человек, - ООН

// Укринформ.

CentralAsia (CA) - Украину с начала военных действий покинули 3 млн 724 тыс. 806 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 2,2 млн человек, в Венгрию – более 336 тыс., в Словакию – 263 тыс., в Россию – 271 тыс., Молдову – 376 тыс., в Румынию – свыше 572 тыс., Беларусь – 6341, в другие европейские страны – более 308 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.