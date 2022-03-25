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В Узбекистане возобновили доступ к Skype

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сняты ограничения на использование Skype. Об этом UzNews.uz сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.

По его словам, вчера, 25 марта, Skype был исключен из национального реестра нарушителей законодательства о персональных данных.

Он также отметил, что в ближайшее время ожидается возобновление работы и других социальных сетей, доступ к которым в настоящее время ограничен (Twitter, TikTok, ВКонтакте и WeChat). В настоящее время данные приложения все еще находятся в реестре нарушителей законодательства о персональных данных.

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