В Туркменистане временно ограничили вылов рыбы

CentralAsia (TM) - Запрет на рыбалку действуют с 20 марта по 15 мая во всех водохранилищах и озерах на территории Ахалского и Марыйского велаятов, в реке Каракум и других водоемах на юге Туркменистана. Также вылов рыбы запрещен во всех угодьях Лебапского велаята, кроме Дарганатинского района, где сроки ограничения установлены в период с 16 апреля до 21 мая.

Как сообщает Государственное управление по защите рыбных ресурсов и контролю водных биоресурсов Агентства Türkmensenagat, мероприятия направлены на охрану рыбных ресурсов, в период их промысла для сохранения и воспроизводства рыбных запасов.

В этот период запрещается использовать сети и лодки. Любительская рыбалка не запрещена, нужно лишь соблюсти некоторые требования. Так ловить рыбу можно с берега на удочку. При этом у одного рыбака должно быть не более 3 крючков.