Эрдоган заявил о близости России и Украины к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Украина и Россия близки к достижению консенсуса по четырем из шести пунктов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка на Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — заявил Эрдоган.

Кроме того, по его словам, Украина допускает, что может пойти на уступки по вопросу «демилитаризации» (российская сторона поясняла, что в рамках этого вопроса требует отказ Украины от наступательных вооружений).

«Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», — заверил Эрдоган.

Однако, по его словам, стороны пока не пришли к общему согласию по вопросу Крыма и Донбасса.

Президент Турции напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский предложил провести референдум по компромиссам с Россией. Кремль же после слов Зеленского вновь подчеркнул, что российская позиция Киеву хорошо известна: Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

С начала военных действий российская и украинская делегации трижды встречались очно в Белоруссии, после чего перешли к переговорам по видеосвязи, чтобы не тратить время на дорогу. За это время они договорились об открытии гуманитарных коридоров и прекращении огня в этих местах на время эвакуации мирного населения.