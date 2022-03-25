Российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, - Генштаб ВС России

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

«Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей», - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, ВС РФ наносят такой ущерб объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории блокированных городов, чтобы в результате сковать силы ВСУ и не дать им возможности усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР.

Варианты ведения «спецоперации»

Россией рассматривалось два варианта ведения «спецоперации»: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. В первом случае украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку, заявил Рудской.

«При этом были возможны два варианта действий. Первый - ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», - сказал он.

По словам генерала, поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации.

Господство в воздухе

Российская армия в течение первых двух суток военных действий завоевала господство в воздухе Украины, заявил Рудской.

По его словам, военные действия в Украине проводится генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом.

«Задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения», - добавил Рудской.

Освобождение Донбасса

Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача - полное освобождение Донбасса, заявил генерал-полковник.

«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса», - заяивл Рудской.

Продолжение «спецоперации»

ВС РФ продолжат плановое проведение «специальной военной операции» на Украине до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным, заявил Рудской.