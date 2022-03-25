Минобороны России назвало потери среди украинских военных

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CentralAsia (CA) - С начала российской «военной операции» на Украине безвозвратные потери украинской армии составили более 14 тыс. человек, сообщило Минобороны России, передает РБК.

Как утверждает начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, за месяц боевых действий потери среди украинских военных составили около 30 тыс. человек, «в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные» (раненые или больные, временно утратившие боеспособность).

Киев представил данные о потерях среди украинских военных 12 марта: по словам президента Украины Владимира Зеленского, на тот момент с начала российских военных действий погибли 1,3 тыс. военных.

В Минобороны России сообщили, что с начала военных действий уничтожены 261 украинский беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 тыс. 587 танков и других боевых бронемашин, 163 установки РСЗО, 636 орудий полевой артиллерии и минометов.