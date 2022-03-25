Минобороны России сообщило о гибели 1351 военнослужащего на Украине

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CentralAsia (CA) - В военной «спецоперации» на Украине погибли 1 тыс. 351 российский военнослужащий, 3 тыс. 825 получили ранения, сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает «Коммерсантъ».

По его словам, первый этап «спецоперации» завершился, боевой потенциал украинской армии снижен, теперь вооруженные силы России сосредоточатся на «освобождении Донбасса».

Это второй раз, когда российское военное командование сообщает о потерях в спецоперации на Украине. В первый раз был 2 марта. Тогда представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе операции погибли 498 военнослужащих и 1 тыс. 597 получили ранения.

Комментируя сообщения о потерях, Рудской сказал: «Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса».

Рудской также сказал, что ВС РФ «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены»: «существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины». Это позволяет, по словам замначальника Генштаба, «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». Он сказал, что сейчас «освобождено 93% территории» Луганской народной республикой и «54% территории» Донецкой народной республики.