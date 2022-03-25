Узбекистан за два месяца продал золота на $2,3 млрд

CentralAsia (UZ) - За два месяца Узбекистан реализовал золота на 2,36 млрд долларов, что составляет больше 57% всего экспорта.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале вырос на 84,9% — до 8,73 млрд долларов, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Объём экспорта достиг 4,09 млрд долларов (рост в 2,7 раза), импорта — 4,63 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли снизилось втрое — до минус 538,4 млн долларов.

Из всего экспорта 57,7% пришлось на продажу золота — за два месяца реализовано этого драгметалла на 2,36 млрд долларов. При этом только в феврале, когда котировки золота росли на фоне обострения геополитической обстановки в мире, экспорт составил 1,77 млрд долларов. О продаже золота в феврале также свидетельствовали данные Центрального банка.

Экспорт без учёта золота увеличился на 15,7% — до 1,73 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 31,4% — до 522,7 млн долларов, цветных металлов — 256,7 млн долларов (+13,5%), овощей и фруктов — 113,7 млн долларов (+31,3%) и других позиций.