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Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом. экстренно сел в Варшаве

CentralAsia (CA) -  Самолет президента Польши Анджея Дуды, который летел в польский город Жешув на встречу с американским коллегой Джо Байденом, экстренно сел в Варшаве из-за технических неполадок, сообщил представитель канцелярии главы государства Якоб Кумох, передает Polsat.

В столице подготовили резервный самолет, на котором Дуда улетел в Жешув, рассказал Кумох.

Представитель канцелярии президента добавил, что программа визита президентов Польши и США будет несколько изменена. Он не уточнил, в чем именно будут заключаться изменения. «После прибытия президента Анджея Дуды в Жешув он встретится с президентом Джо Байденом», — сказал Кумох.

Глава администрации Дуды Павел Шрот сообщил Reuters, что президенту ничего не угрожало.

Байден и Дуда обсудят в Польше конфликт на Украине и возникший в связи с ним «кризис в гуманитарной сфере и с правами человека», сообщали в Белом доме.

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