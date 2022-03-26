Глава МИД Монголии и женщины-министры МИД призывают талибов отменить решение об образовании афганских девочек

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии, г-жа Батцэцэг Батмөнх и другие министры иностранных дел Албании, Андорры, Австралии, Бельгии, Боснии, Канады, Эстонии, Германии, Исландии, Косово, Малави, Новой Зеландии, Швеции, Тонги и Великобритании в совместном заявлении призвали Талибан пересмотреть свой запрет на образование девочек после окончания средней школы.

Женщины-министры иностранных дел из 16 стран мира заявили в пятницу, что они «глубоко разочарованы» тем, что афганским девочкам отказывают в доступе к средним школам, и призвали талибов отменить свое решение.

Правители афганских талибов неожиданно решили не открывать в среду школы для девочек старше шестого класса, нарушив обещание и решив умиротворить свою бескомпромиссную базу за счет дальнейшего отчуждения международного сообщества. Пока они отказались объяснить внезапное решение.

«Как женщины и как министры иностранных дел, мы глубоко разочарованы и обеспокоены тем, что девочкам в Афганистане этой весной будет отказано в доступе к средним школам», — заявили министры иностранных дел Албании, Андорры, Австралии, Бельгии, Боснии, Канады, Эстонии, Германии, Исландии. , Косово, Малави, Монголия, Новая Зеландия, Швеция, Тонга и Великобритания, говорится в совместном заявлении.

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