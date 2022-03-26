Украинские войска за сутки уничтожили 8 танков и 28 единиц российской военной техники, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 12:31, 26 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники российской армии. Потери войск РФ в живой силе составили около 170 человек. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 26 марта.
По данным штаба, на отдельных направлениях российские войска не оставляют попыток «ведения штурмовых действий, совершают авиационные налеты и пытаются нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успеха нет».
По данным Генштаба, группировка Воздушных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей российских войск (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет).
«Российские войска осуществили развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на территории Крыма и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя», - говорится в сообщении.
В сообщении ВСУ говорится, что войска РФ пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью «дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления».