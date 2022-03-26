Глава российской делегации назвал условия, без которых договор с Украиной маловероятен

Владимир Мединский

CentralAsia (CA) - В комплексном договоре, на котором настаивает российская сторона на переговорах с Украиной, должны быть жизненно важные для России позиции - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса. Без этих условий заключение договора маловероятно, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

«Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно», - отметил он.

Глава российской делегации подчеркнул, что по принципиальным для России позициям движения пока нет, поэтому он не разделяет оптимизма украинской стороны, которая заявляет о «большом продвижении вперед».

Мединский указал, что Киев, в первую очередь, обеспокоен получением гарантий безопасности со стороны третьих стран в случае отказа от вступления в НАТО. Глава российской делегации считает эту позицию вполне объяснимой. В то же время, отмечает Мединский, Украина «ограничена в принятии собственных решений» и в ходе переговоров советуется с третьими сторонами. По его словам, украинская сторона стремится затянуть переговоры, полагая, что время работает на нее.

«Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», — сказал Мединский.