Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников «спецоперации» на Украине

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам «спецоперации» на Украине статуса ветерана боевых действий, документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносят в закон «О ветеранах», его дополнили следующим положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».

Государственная дума одобрила закон 23 марта сразу в трех чтениях. Законопроект внесли в парламент сенаторы и депутаты от «Единой России», в том числе секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бондарев, Александр Карелин, Владимир Кравченко и депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. В поддержку инициативы высказались 422 депутата.

После принятия документа спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новый статус даст участникам военных действий в Украине право на получение разнообразных мер социальной поддержки, в том числе налоговых, транспортных и жилищных и земельных льгот, а также оплаты коммунальных услуг на особых условиях.

Помимо этого, привилегии получат граждане, которые стали инвалидами в ходе участия в боевых действиях.

Ранее ветеранами боевых действий в России считались только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Государство уже обещало предоставить семьям погибших и раненных в ходе военных действий в Украине меры социальной поддержки. Так, глава государства обещал перечислить родственникам погибших страховое обеспечение и единовременные пособия в размере 7,4 млн руб. ($77,3 тыс.), а также единовременную выплату - 5 млн руб. ($52,2 тыс.).

Раненым участникам «спецоперации» обещали разово выплатить 3 млн руб. ($31,3 тыс.), а в случае признания негодными к военной службе добавить к сумме еще 2,9 млн руб. ($30,3 тыс.) Если кому-либо установят инвалидность, ему полагается ежемесячная компенсация.