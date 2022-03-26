Российские войска ракетами «Калибр» уничтожили склад с вооружением в Житомирской области, - Минобороны РФ (видео)

CentralAsia (CA) - Российские военные ударом высокоточных крылатых ракеты «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами и вооружением у населенного пункта Великие Коровинцы в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ударом крылатой ракеты «Оникс» была уничтожена база горючего в районе Николаева, откуда осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины, добавили в военном ведомстве.