Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии
- Азия и мир, политика
- 15:19, 26 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 26 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 16 400 человек,
танков ‒ 575,
боевых бронированных машин ‒ 1640,
артиллерийских систем – 293,
РСЗО - 91,
средства ПВО - 51,
самолетов – 117,
вертолетов – 127,
автомобильной техники - 1131,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
специальная техника – 19,
пусковые установки ОТРК/ТРК/-2.
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