Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 26 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 16 400 человек,

танков ‒ 575,

боевых бронированных машин ‒ 1640,

артиллерийских систем – 293,

РСЗО - 91,

средства ПВО - 51,

самолетов – 117,

вертолетов – 127,

автомобильной техники - 1131,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,

специальная техника – 19,

пусковые установки ОТРК/ТРК/-2.