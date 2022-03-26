ПВО России сбили 3 украинских самолета, одну ракету комплекса «Точка-У» и 6 БЛА, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские средства ПВО сбили 3 украинских самолета, 6 беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету комплекса «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое 3 украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка», - сказал он.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков заявил, что авиация ВКС России за сутки поразила 117 военных объектов Украины. Среди них: 6 командных пунктов, 3 установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, 9 складов с вооружением и боеприпасами, 2 - с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, «националистических батальонов и район сосредоточения боевой техники».