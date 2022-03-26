Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку
- Азия и мир, политика
- 16:47, 26 марта 2022
- Просмотров: 432
Игорь Конашенков.
CentralAsia (CA) - Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам», — сказал он на брифинге.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.