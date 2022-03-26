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Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам», — сказал он на брифинге.

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