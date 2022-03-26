В Киеве введут комендантский час на полтора дня, - мэр Виталий Кличко
- Азия и мир, политика
- 17:34, 26 марта 2022
- Просмотров: 1388
Киев на рассвете, 25 февраля
CentralAsia (CA) - Комендантский час большой длительности снова вводится в Киеве и области. Об этом сообщил в субботу, 26 марта мэр города Виталий Кличко.
«Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова будет усилен и продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам», - написал он в своем телеграм-канале.
Кличко также отметил, что жители Киева в это время могут выходить на улицу только, чтобы пройти в укрытия по сигналу тревоги.
«Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать», - добавил мэр.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.