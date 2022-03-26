Космический зонд сделал самое близкое фото Солнца за всю историю
- Азия и мир, общество
- 19:06, 26 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии NASA, сделал самые близкие снимки Солнца за всю историю наблюдений, раскрыв мельчайшие детали внешней короны нашей звезды, сообщает Naked Science.
Фотографии были сделаны 7 марта 2022 года, когда Solar Orbiter находился ровно на полпути между Землей и Солнцем, на расстоянии 75 млн км от обоих небесных тел.
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