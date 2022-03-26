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Мэр Киева Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в городе
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Предыстория: В Киеве введут комендантский час на полтора дня, - мэр Виталий Кличко

CentralAsia (CA) -  Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Внимание! Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно», - написал Кличко в своем Telegram-канале позже в субботу.

Ранее Кличко писал в своем Telegram-канале, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится с 20:00 26 марта до 7:00 утра 28 марта.

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