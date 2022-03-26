Мэр Киева Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в городе
- Азия и мир, политика
- 19:20, 26 марта 2022
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Виталий Кличко
CentralAsia (CA) - Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Внимание! Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно», - написал Кличко в своем Telegram-канале позже в субботу.
Ранее Кличко писал в своем Telegram-канале, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится с 20:00 26 марта до 7:00 утра 28 марта.
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